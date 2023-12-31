4 лучших фильма для создания новогоднего настроения

Пожалуй, самый простой способ проникнуться новогодним настроением – пересмотреть фильмы с атмосферой чудес и волшебства. Этот вид досуга подойдет вне зависимости от того, где вы находитесь, и как много близких собралось в доме.

© Кадр из фильма "Реальная любовь"

Приготовьте попкорн, какао, укройтесь пледом и хотя бы на пару часов отстранитесь от забот и погрузитесь в сказочный мир кино. Подробнее о фильмах, которые помогут в этом и точно подарят новогоднее настроение, читайте в материале "Рамблера".

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"Реальная любовь", 2003

Кадр из фильма "Реальная любовь"

"Реальная любовь" – это рождественский сборник новелл о людях и обстоятельствах, которые способны вызвать совершенно разные эмоции. Какие-то истории растрогают, какие-то заставят задуматься, какие-то повеселят, а какие-то и вовсе вызовут слезы. Но неизменно одно – остаться равнодушным во время просмотра практически невозможно.

Кроме того, фильм радует впечатляющим актерским составом: здесь и Хью Грант, и Лиам Нисон, и Эмма Томпсон, и Колин Ферт, и Алан Рикман.

"Привет семье!", 2005

Кадр из фильма "Привет семье!"

Комедия повествует о семье Стоунов, которые отмечают Рождественские праздники и с нетерпением ждут своих пятерых детей. Но внезапно любимый сын приводит в дом свою невесту Мередит. Несмотря на то, что девушка отличается и умом, и красотой, родственники героя не в восторге от его выбора и, к слову, не скрывают этого. Как же теперь пройдет Рождество?

"Отпуск по обмену", 2006

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

В центре сюжета – две незнакомки, судьбы которых внезапно переплетаются. Айрис – автор популярной свадебной колонки. Она живет в английской провинции и безответно влюблена в мужчину. Аманда – американка и владелица PR-компании. Она живет в роскошном доме в Калифорнии, но внезапно узнает об измене возлюбленного.

Девушки знакомятся друг с другом в интернете и решают обменяться домами на время рождественских каникул. Так Аманда оказывается в снежной Англии, а Айрис в солнечной Калифорнии.

"Плохой Санта", 2003

Кадр из фильма "Плохой Санта"