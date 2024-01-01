5 советских мультфильмов, которые нужно пересмотреть в новогодние праздники

Если все фильмы с рождественской атмосферой просмотрены, а новогоднее настроение хочется еще повысить, то с задачей отлично справятся добрые советские мультфильмы.

© Кадр из мультфильма "Снежная королева" / РИА Новости

Когда шумные застолья и празднования прошли, самое время отдохнуть, побыть в компании себя любимого и насладиться спокойствием и кружкой горячего шоколада. А герои из прошлого составят вам отличную компанию.

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Какие советские мультфильмы пересмотреть в новогодние праздники – в материале «Рамблера».

«Ночь перед Рождеством»

Год: 1951

Продолжительность: 46 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Кузнец по имени Вакул влюблен в красавицу Оксану, ради внимания со стороны которой он готов на исполнение любых ее капризов. Однажды девушка заявляет, что выйдет замуж за кузнеца, если он добудет ей расшитые золотом башмачки, которые носит сама царица…

«Двенадцать месяцев»

Год: 1956

Продолжительность: 52 минуты

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1

Повествование начинается с издания королевой указа, в соответствии с которым тот, кто найдет и принесет ей корзину подснежников, получит аналогичного размера корзину золота. Узнав об этом, ленивые мачеха с дочерью отправляют в лес на поиски цветов падчерицу.

«Снежная королева»

Год: 1957

Продолжительность: 60 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Однажды Кай и Герда, которые живут по соседству и любят друг друга, как будто бы они брат с сестрой, узнают о существовании Снежной королевы и ее способности насылать снежные вьюги. Если девочку эта информация пугает, то ее друга совсем нет: он даже заявляет, что, встретив королеву, посадил бы ее на печь, и она бы растаяла. Это заявление доходит до повелительницы вьюг…

«Дед мороз и Серый волк»

Год: 1978

Продолжительность: 16 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1

Дед Мороз готовится нанести визит лесным зверятам и порадовать их подарками в преддверии праздника. В это время в голове Серого волка рождается коварный план по похищению презентов, а его сообщницей становится Ворона.

«Зимняя сказка»

Год: 1981

Продолжительность: 10 минут

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7