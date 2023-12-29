4 малоизвестных новогодних фильма, которые стоит посмотреть

Есть фильмы, которые хочется смотреть именно зимой, а некоторые из них – исключительно в преддверии Нового года. Это, конечно же, культовая "Ирония судьбы, или С легким паром!", не менее классические зарубежные "Один дома", "Реальная любовь", "Отпуск по обмену", "Неспящие в Сиэтле", "Семьянин", первая часть "Дневников Бриджит Джонс" и другие.

© Кадр из фильма "Рождественская сказка"

Эти фильмы многим хорошо знакомы, так как их часто показывают по телевидению в новогодние праздники, и их сложно пересмотреть – настолько они комфортные и привычные.

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Однако есть и менее популярные проекты, которые пронизаны рождественской атмосферой, поднимают настроение и помогут скрасить праздники. О некоторых из них читайте в подборке "Рамблера".

"Красивые девушки"

Кадр из фильма "Красивые девушки" Год: 1996

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

Главный герой приезжает в маленький городок в штате Массачусетс, на дворе стоит снежная зима. Здесь он рос, заводил знакомства, впервые влюблялся и разочаровывался. Его ждет встреча с овдовевшем отцом, одноклассниками, давними знакомыми и разговоры обо всем на свете.

"Рождественская сказка"

Кадр из фильма "Рождественская сказка" Год: 2008

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия

Рейтинг на Кинопоиске: 6.3

В доме пожилой супружеской пары грандиозное событие: впервые за шесть лет все дети собираются под одной крышей. Все они разные: кто-то обзавелся детьми и наслаждается размеренной семейной жизнью, кто-то любит быть в центре внимания и шокировать всех своими выходками. Но самое интересное и одновременно печальное состоит в том, что все эти разношерстные люди не знают об истинной причине сбора.

"Домик у моря"

Кадр из фильма "Домик у моря" Год: 2000

Страна: Южная Корея

Жанр: мелодрама, фэнтези

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Девушка выезжает из дома и в честь грядущего Рождества оставляет в почтовом ящике поздравительную открытку, в которой указывает свой новый адрес и просит будущего жильца направлять ей всю корреспонденцию. И вроде бы нет тут ничего необычного и потустороннего, но открытка датирована 1999 годом, в то время как на дворе еще стоит 1997…

"Рождество, опять"

Кадр из фильма "Рождество, опять" Год: 2014

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг на Кинопоиске: 6.7