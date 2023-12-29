4 малоизвестных новогодних фильма, которые стоит посмотреть
Есть фильмы, которые хочется смотреть именно зимой, а некоторые из них – исключительно в преддверии Нового года. Это, конечно же, культовая "Ирония судьбы, или С легким паром!", не менее классические зарубежные "Один дома", "Реальная любовь", "Отпуск по обмену", "Неспящие в Сиэтле", "Семьянин", первая часть "Дневников Бриджит Джонс" и другие.
Эти фильмы многим хорошо знакомы, так как их часто показывают по телевидению в новогодние праздники, и их сложно пересмотреть – настолько они комфортные и привычные.
Однако есть и менее популярные проекты, которые пронизаны рождественской атмосферой, поднимают настроение и помогут скрасить праздники. О некоторых из них читайте в подборке "Рамблера".
"Красивые девушки"
- Год: 1996
- Страна: США
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.0
Главный герой приезжает в маленький городок в штате Массачусетс, на дворе стоит снежная зима. Здесь он рос, заводил знакомства, впервые влюблялся и разочаровывался. Его ждет встреча с овдовевшем отцом, одноклассниками, давними знакомыми и разговоры обо всем на свете.
"Рождественская сказка"
- Год: 2008
- Страна: Франция
- Жанр: драма, комедия
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.3
В доме пожилой супружеской пары грандиозное событие: впервые за шесть лет все дети собираются под одной крышей. Все они разные: кто-то обзавелся детьми и наслаждается размеренной семейной жизнью, кто-то любит быть в центре внимания и шокировать всех своими выходками. Но самое интересное и одновременно печальное состоит в том, что все эти разношерстные люди не знают об истинной причине сбора.
"Домик у моря"
- Год: 2000
- Страна: Южная Корея
- Жанр: мелодрама, фэнтези
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.6
Девушка выезжает из дома и в честь грядущего Рождества оставляет в почтовом ящике поздравительную открытку, в которой указывает свой новый адрес и просит будущего жильца направлять ей всю корреспонденцию. И вроде бы нет тут ничего необычного и потустороннего, но открытка датирована 1999 годом, в то время как на дворе еще стоит 1997…
"Рождество, опять"
- Год: 2014
- Страна: США
- Жанр: драма, мелодрама
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.7
До Рождества несколько дней. Перед зрителем предстает продавец новогодних елей: он работает в ночную смену и живет в трейлере, который одновременно является и магазином. Жизни молодого человека трудно позавидовать: он небогат, не в восторге от подработки, к тому же недавно его бросила девушка. Грядущий праздник героя совершенно не вдохновляет. Но это пока: он еще не подозревает, какой рождественский подарок его ждет.