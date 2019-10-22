Как изменились актеры из сериала «Солдаты» 

Видео рассказывает об актёрах, снявшихся в одном из самых популярных отечественных сериалов «Солдаты». Сериал стартовал в 2004 году и продлился до 2014. Актёр Алексей Маклаков сыграл в «Солдатах» прапорщика Шматко, который с первых же серий полюбился зрителям. Алексей и прежде снимался в кино, но лишь после сериала его карьера начала активно продвигаться. Маклакова стали приглашать в другие проекты, на телепередачи, он даже попытал счастья в качестве певца. Что стало с другими артистами, снимавшихся в «Солдатах», узнайте из ролика.
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