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Самые страшные сериалы 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о сериалах-ужастиках, способных напугать даже искушённых любителей триллеров. Одним из самых страшных сериалов в этом жанре стали «Страшные сказки» (2014-2016). В истории было всего три сезона, но и зрителями они пришлись по вкусу, да и критики отозвались о сериях благосклонно. В сериале снялись голливудские звезды Тимоти Далтон, Ева Грин, Джош Харнетт, но это не помогло ему стать фаворитом широкой аудитории. Именно и стало причиной закрытия, хотя почитатели хоррров были огорчены окончанием съёмок. О других страшных сериалах расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал о сериалах 90-х, которые вы могли забыть. 
Теги:
Сериалы , Актеры , Видео , Страшные сказки , Тимоти Далтон , Ева Грин
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