HBO снимет новый приквел к «Игре престолов»

Телеканал HBO снимет новый приквел к сериалу "Игра престолов" , который получит название House of the Dragon — «Дом дракона». Основой для сценария послужит цикл книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Режиссером первого эпизода выступит Мигель Сапочник . Ранее он снял четыре серии "Игры престолов", среди которых "Битва бастардов". Приквел расскажет о событиях, произошедших за три столетия до "Игры престолов".

Не так давно выяснилось, что HBO отказался от другого приквела, несмотря на то, что "пилот" сняли еще летом.