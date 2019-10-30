HBO снимет новый приквел к «Игре престолов» 

Телеканал HBO снимет новый приквел к сериалу "Игра престолов", который получит название House of the Dragon — «Дом дракона». Основой для сценария послужит цикл книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Режиссером первого эпизода выступит Мигель Сапочник. Ранее он снял четыре серии "Игры престолов", среди которых "Битва бастардов". Приквел расскажет о событиях, произошедших за три столетия до "Игры престолов".
Не так давно выяснилось, что HBO отказался от другого приквела, несмотря на то, что "пилот" сняли еще летом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что создатели "Игры престолов" не смогут участвовать в работе над "Звездными войнами".