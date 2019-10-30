Самые ожидаемые сериалы грядущей зимы

Когда-то сериалы считались жанром второстепенным, но сегодня они по качеству зачастую обходят кинофильмы. Сегодня выходят долгоиграющие саги с напряжённым сюжетом и фантастическими спецэффектами, собирающие у телеэкранов десятки миллионов зрителей. В следующем году на тв появятся продолжения полюбившихся публике сериалов и новинки, которые явно придутся по вкусу ценителям сериалов. Каким историям нужно уделить внимание в 2020, расскажет ролик.