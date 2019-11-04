Звезда «Американцев» сыграет российскую аферистку 

Джулия Гарнер сыграет главную роль в сериале Netflix «Изобретая Анну».
Сериал рассказывает о мошеннице Анне Сорокиной, которая выдавала себя за немецкую миллионершу Анну Делви. Она вела роскошную жизнь в Нью-Йорке, вращалась среди состоятельных людей, и не платила по счетам. В итоге ее обвинили в крупных хищениях и дали 12 лет за мошенничество.
Джулия Гарнер, известная по сериалам «Маньяк», «Американцы» и «Грязный Джон», сыграет Анну. А Анна Кламски исполнит роль журналистки, которая изучает дело авантюристки. В других ролях — Лаверн Кокс, Кэти Лауэс и Алексис Флойд. Режиссером проекта стала Шонда Раймс, автор «Анатомии страсти» и «Как избежать наказания за убийство». Сериал из десяти эпизодов основан на статье Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманывала людей на нью-йоркских вечеринках».
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