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Шнуров анонсировал премьеру своего сериала 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Шнуров анонсировал премьеру своего сериала
Фото: globallookpress.com
Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал выход комедийного сериала "Чума". Премьера первой серии состоится 29 мая.
Сергей Шнуров вместе с телеведущей Тиной Канделаки стали продюсерами сериала. В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фрагмент из "Чумы", в котором он исполняет свою песню.
Кадр из видео
В сериале Шнурова и Канделаки рассказывается о жителях вымышленного средневекового города, которые пытаются выжить во время чумы. Люди вынуждены соблюдать режим самоизоляции, на замок нападают печенеги и половцы в перчатках и масках, а палач пробует работать удаленно.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что зрителей возмутила цензура в фильме "Назад в будущее 2".
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Сериалы , Назад в будущее 2 , Тина Канделаки , Сергей Шнуров
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