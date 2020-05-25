Шнуров анонсировал премьеру своего сериала 

Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал выход комедийного сериала "Чума". Премьера первой серии состоится 29 мая.

Сергей Шнуров вместе с телеведущей Тиной Канделаки стали продюсерами сериала. В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал фрагмент из "Чумы", в котором он исполняет свою песню.

Кадр из видео

В сериале Шнурова и Канделаки рассказывается о жителях вымышленного средневекового города, которые пытаются выжить во время чумы. Люди вынуждены соблюдать режим самоизоляции, на замок нападают печенеги и половцы в перчатках и масках, а палач пробует работать удаленно.