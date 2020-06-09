Харингтон объяснил концовку «Игры престолов» 

Актер Кит Харингтон, исполнявший роль Джона Сноу в "Игре престолов", объяснил концовку сериала. Об этом он рассказал в видеочате в Twitter.

Харингтон отметил, что часто слышит сожаления от фанатов о том, что персонаж не стал королем. Звезда сериала пояснил, что Джон Сноу не смог бы занять Железный трон из-за того, что тот не подходил на роль короля.

"На юге он никогда не был бы счастлив. В этом смысле он похож на Неда Старка. Когда Нед отправляется на юг, он оказывается в опасности. С Джоном то же самое. На него давила ответственность весь сериал, у него очень важная роль, и ему на самом деле было непросто. Мне хотелось, чтобы в конце в нем появилась легкость. Вот наконец это бремя с него сваливается, все те ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север", — пояснил Харингтон.

Актер также признался, что так и не посмотрел концовку сериала, который сделал его мировой звездой.