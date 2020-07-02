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Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Актер Сергей Безруков показал архивные фотографии со съемок российского сериала "Бригада". Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
Артист разбирал архивы и нашел альбом с фотографиями 2000-2002 годов, когда снимали сериал.
«Всем поклонникам "Бригады" посвящается. Разбирал старые фотографии…Вот, нашел…со съемочной площадки», — подписал ролик Сергей Безруков.
На снимках запечатлен сам Безруков, сыгравший Сашу Белого, и его коллеги по сериалу: Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков и другие.
«"Бригада", единственная и неповторимая. 15 серий, больше не было. Классное кино», — сказал в видео актер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Бодрова стала ведущей кинофестиваля.
Сериалы , Видео , Павел Майков , Владимир Вдовиченков , Дмитрий Дюжев
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