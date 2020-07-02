Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады» 

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Актер Сергей Безруков показал архивные фотографии со съемок российского сериала "Бригада". Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

Артист разбирал архивы и нашел альбом с фотографиями 2000-2002 годов, когда снимали сериал.

«Всем поклонникам "Бригады" посвящается. Разбирал старые фотографии…Вот, нашел…со съемочной площадки», — подписал ролик Сергей Безруков.