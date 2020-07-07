Самые захватывающие сериалы этого лета 

Смотрите видео и узнайте о сериалах, вышедших в июне 2020 года и уже заслуживших похвалы зрителей. Одним из хитов первого месяца лета стал сериал «Тьма», действие в котором начинается с самоубийства отца одного из героев. Пытаясь разобраться в мотивах суицида, жители небольшого городка незаметно для себя втягиваются в историю, начавшуюся много лет назад. Ролик расскажет и о других сериалах, интригующих публику не меньше, чем популярные детективы.