Стали известны подробности воссоединения «Друзей» 

Актер Дэвид Швиммер рассказал, что будет представлять из себя воссоединение культового сериала. Об этом он сообщил изданию AP Entertainment.

Поклонники были уверены, что будет снята заключительная серия, которая подведет к концу все истории персонажей, но догадки фанатов опровергли. Швиммер поделился, что воссоединением "Друзей" станет одно большое интервью со всеми актерами. Его будут снимать в студии со зрителями.

"Все будет без сценария. Мы не собираемся вновь играть своих героев. Фактически, это будет интервью", — рассказал актер.

Съемки будут проводить в конце августа, когда снимать со зрителями в помещении будет безопасно.