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В новом сезоне «Сватов» не будет двух героев 

Мира Маркина 9 часов назад
В новом сезоне «Сватов» не будет двух героев
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
Популярный сериал "Сваты" лишился двух главных героев.
Как сообщил Федор Добронравов съемки нового сезона сериала перенесли на 2021 год. В следующем сезоне появятся новые герои, но вместе с тем уйдут некоторые старые.
Среди новых персонажей будет молодой Иван Будько, роль которого исполнит сын Добронравова Виктор.
А вот отца и мать Ольги Николаевны из седьмого сезона пришлось убрать. Владимир Зельдин и Ольга Аросева, исполнявшие их роли, ушли из жизни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что опубликован кадр со съемок сериала "Сваты".
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Сериалы , Владимир Зельдин , Ольга Аросева , Федор Добронравов
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