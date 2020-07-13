В новом сезоне «Сватов» не будет двух героев 

Популярный сериал "Сваты" лишился двух главных героев.
Как сообщил Федор Добронравов съемки нового сезона сериала перенесли на 2021 год. В следующем сезоне появятся новые герои, но вместе с тем уйдут некоторые старые.
Среди новых персонажей будет молодой Иван Будько, роль которого исполнит сын Добронравова Виктор.
А вот отца и мать Ольги Николаевны из седьмого сезона пришлось убрать. Владимир Зельдин и Ольга Аросева, исполнявшие их роли, ушли из жизни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что опубликован кадр со съемок сериала "Сваты".