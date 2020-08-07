«Судьба великой»: в России снимут сериал о Раневской

Минкульте прошла презентация новых кинопроектов, один из которых посвящен Фаине Раневской . По словам генпродюсера компании Star Media Влада Ряшина, сценарий сериала создавался в течение шести лет. Авторы тщательно исследовали биографию актрисы, чтобы не оскорбить почитателей ее таланта.

Сейчас в наших руках очень хороший сценарий, — заявил Ряшин в своём видеообращении.

Проект был задуман 8 лет назад, но претерпевал множество изменений. А теперь подошло время для памятной даты, в 2021 году исполняется 125 лет со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Так что, возможно, работа откладывалась не просто так.

Это попытка исследовать судьбу великой женщины, — заявил Тартаков.

Сериал будет состоять из восьми серий, передаёт ТАСС.