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В России снимут сериал о Фаине Раневской 

Анастасия Иванова 9 часов назад
«Судьба великой»: в России снимут сериал о Раневской
Фото: кадр из фильма "Подкидыш"
В Минкульте прошла презентация новых кинопроектов, один из которых посвящен Фаине Раневской. По словам генпродюсера компании Star Media Влада Ряшина, сценарий сериала создавался в течение шести лет. Авторы тщательно исследовали биографию актрисы, чтобы не оскорбить почитателей ее таланта.

Сейчас в наших руках очень хороший сценарий, — заявил Ряшин в своём видеообращении.

Проект был задуман 8 лет назад, но претерпевал множество изменений. А теперь подошло время для памятной даты, в 2021 году исполняется 125 лет со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Так что, возможно, работа откладывалась не просто так.

Это попытка исследовать судьбу великой женщины, — заявил Тартаков.

Сериал будет состоять из восьми серий, передаёт ТАСС.
Ранее "Рамблер" сообщал, что фильм снимут о рок-певице Янке Дягилевой.
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Сериалы , Янка Дягилева , Фаина Раневская , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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