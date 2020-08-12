Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока» 

Смотрите видео и узнайте, состоится ли продолжение британского сериала «Шерлок», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч. Создатели сериала переселили знаменитого сыщика в 21 века, и в сериале Шерлок Холмс ловит современных преступников. Первый сезон сериала вышел в 2010 году, и каждый новый эпизод поклонники ждали, затаив дыхание. В 2017 году был зрители увидели четвёртый сезон, но пока всё ещё нет ясности, будет ли сниматься продолжение. О перспективах «Шерлока» рассказывает ролик.
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