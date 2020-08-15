Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня". Об этом сообщает Nation News.
Ранее в Сети появился слух о том, что скоро стартуют съемки нового сезона "Моей прекрасной няни" с возлюбленной Жигунова Викторией Ворожбит. Поклонники считают, что избранница актера слишком похожа на Заворотнюк.
"Вы смеетесь что ли?", — ответил Жигунов на вопрос о съемках.
Актер добавил, что не понимает, откуда журналисты берут подобную информацию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что новый клип Little Big раскритиковали поклонники. Они отметили, что скучают по "истокам" группы.