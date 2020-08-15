Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня". Об этом сообщает Nation News.

Ранее в Сети появился слух о том, что скоро стартуют съемки нового сезона "Моей прекрасной няни" с возлюбленной Жигунова Викторией Ворожбит. Поклонники считают, что избранница актера слишком похожа на Заворотнюк.

"Вы смеетесь что ли?", — ответил Жигунов на вопрос о съемках.

Актер добавил, что не понимает, откуда журналисты берут подобную информацию.