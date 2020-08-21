Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства» 

Ролик рассказывает, как сложились жизни юных актёров, снимавшихся в российском сериале «Кадетство». Сериал стартовал в 2006 году и моментально полюбился зрителям. Ситуации, в которых оказывались герои, были знакомы всем подросткам, и именно это стало залогом популярности истории. После выхода первого сезона создатели решились на съёмку ещё двух, и они тоже были успешны. Какими стали герои саги сейчас, когда прошло уже 14 лет с момента запуска «Кадетства»?