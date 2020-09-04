Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям 

Смотрите видео и узнайте, какие сцены из сериала «Офис», которые никогда не дойдут до зрителя. Комедийная сага, рассказывающая о жизни обычного американского офиса, выходили с 2005 по 2013 год, но поклонники до сих пор пересматривают серии. Однако за время съёмок у создателей накопились часы материала, который по разным причинам не пошёл в эфир. Что авторы «Офиса» не захотели показывать зрителям, расскажет ролик.