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Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какие сцены из сериала «Офис», которые никогда не дойдут до зрителя. Комедийная сага, рассказывающая о жизни обычного американского офиса, выходили с 2005 по 2013 год, но поклонники до сих пор пересматривают серии. Однако за время съёмок у создателей накопились часы материала, который по разным причинам не пошёл в эфир. Что авторы «Офиса» не захотели показывать зрителям, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» назвал сериалы с забористым сюжетом, от которых невозможно оторваться.
Сериалы , Видео
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