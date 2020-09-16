Что стало с актрисами сериала «Беверли Хиллз, 90210» 

Ролик рассказывает, как сложились жизни актрис молодёжного американского сериала «Беверли Хиллз, 90210». Сага о взрослении подростков выходила целое десятилетие, с 1990 по 2000 год, и собрала миллионную армию поклонников по всему миру. Героям и героиням сериала подражали, копировали их манеры и наряды и использовали их методы решения личных проблем. Смотрите видео и узнайте, как на самом деле жили девушки, игравшие в сериале, и что с ними стало после закрытия проекта.