Российский сериал-катастрофа вошел в десятку лучших

Создатели российского сериала «Эпидемия» заявили, что телепроект вошел в топ-10 лучших сериалов сервиса Netflix, сообщает ТАСС.
В рейтинге сервиса «Эпидемия» занимает почетное 8 место и является единственным новым сериалом. На западной платформе многосерийный фильм появился 7 октября под названием «To the lake» и уже сумел обойти новые сезоны «Американской семейки» и «Гриффинов».
Напомним, что сериал режиссера Павла Костомарова снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» и повествует о бегстве главных героев от эпидемии, которую вызвал новый вирус, поражающий легкие, в Карелию. Главные роли в «Эпидемии» сыграли Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Виктория Исакова, Александр Робак, Александр Яценко и другие.
В России премьера "Эпидемии" состоялась 14 ноября 2019 года на онлайн-платформе Premier. Поклонники сериала с нетерпением ждут второго сезона, хотя официальной информации о продолжении истории пока нет.
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