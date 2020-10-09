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Российский сериал вошел в топ-10 лучших на Netflix 

Александра Нечаева 16 часов назад
Российский сериал-катастрофа вошел в десятку лучших
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"
Создатели российского сериала «Эпидемия» заявили, что телепроект вошел в топ-10 лучших сериалов сервиса Netflix, сообщает ТАСС.
В рейтинге сервиса «Эпидемия» занимает почетное 8 место и является единственным новым сериалом. На западной платформе многосерийный фильм появился 7 октября под названием «To the lake» и уже сумел обойти новые сезоны «Американской семейки» и «Гриффинов».
Напомним, что сериал режиссера Павла Костомарова снят по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» и повествует о бегстве главных героев от эпидемии, которую вызвал новый вирус, поражающий легкие, в Карелию. Главные роли в «Эпидемии» сыграли Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Виктория Исакова, Александр Робак, Александр Яценко и другие.
В России премьера "Эпидемии" состоялась 14 ноября 2019 года на онлайн-платформе Premier. Поклонники сериала с нетерпением ждут второго сезона, хотя официальной информации о продолжении истории пока нет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в России снимут фильм про Чебурашку.
Видео дня. Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
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Сериалы , Российские сериалы , Американская семейка , Эпидемия , Кирилл Кяро , Павел Костомаров , Виктория Исакова , Александр Яценко , Марьяна Спивак , Александр Робак , Netflix , ИТАР-ТАСС
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