Российский сериал-катастрофа вошел в десятку лучших

Создатели российского сериала «Эпидемия» заявили, что телепроект вошел в топ-10 лучших сериалов сервиса Netflix , сообщает ТАСС.

В рейтинге сервиса «Эпидемия» занимает почетное 8 место и является единственным новым сериалом. На западной платформе многосерийный фильм появился 7 октября под названием «To the lake» и уже сумел обойти новые сезоны «Американской семейки» и «Гриффинов».

В России премьера "Эпидемии" состоялась 14 ноября 2019 года на онлайн-платформе Premier. Поклонники сериала с нетерпением ждут второго сезона, хотя официальной информации о продолжении истории пока нет.