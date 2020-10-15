Российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb

Российский сериал «Эпидемия» вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb. Об этом сообщила пресс-служба Газпром-медиа.
Фото: Кадр из сериала «Эпидемия»Кадр из сериала «Эпидемия»
Известно, что сериал поднялся с 1406 места на 72 к 15 октября. Рейтинг Most Popular TV Shows, как объяснили в пресс-службе, строится на анализе поведенческих факторов миллионов уникальных пользователей IMDb, а именно 250 миллионов уникальных пользователей в месяц.
С сотню самых популярных проектов также вошли такие известные сериалы, как «Игра престолов», «Мир дикого запада», «Симпсоны», «Шерлок» и многие другие.