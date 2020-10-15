Российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb

Известно, что сериал поднялся с 1406 места на 72 к 15 октября. Рейтинг Most Popular TV Shows, как объяснили в пресс-службе, строится на анализе поведенческих факторов миллионов уникальных пользователей IMDb, а именно 250 миллионов уникальных пользователей в месяц.