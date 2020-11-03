Сын Рудковской снялся в сериале 

Сын продюсера Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко попробовал себя в новой сфере. Саша Плющенко, более известный широкой публике как Гном Гномыч, снялся в сериале.

"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума!". Как вы думаете, кого я там играю?",

— сообщил он радостную новость своим подписчикам в Instagram.

Сама Яна Рудковская, спросив у сына, нравится ли ему принимать участие в съемках, получила утвердительный ответ от своего ребенка.

Напомним, Рудковская рассказывала, что ее сын принимает активное участие в самых разнообразных проектах. Гном Гномыч уже снялся в рекламе и успел добиться успеха в фигурном катании. По утверждениям Рудковской, сын уже в состоянии полностью себя финансово обеспечивать и уже заработал себе на безбедную жизнь.