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Сын Рудковской снялся в сериале 

Стелла Шмель 3 ноября 2020
Сын Рудковской снялся в сериале
Фото: @rudkovskayaofficial
Сын продюсера Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко попробовал себя в новой сфере. Саша Плющенко, более известный широкой публике как Гном Гномыч, снялся в сериале.

"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума!". Как вы думаете, кого я там играю?",

— сообщил он радостную новость своим подписчикам в Instagram.
Сама Яна Рудковская, спросив у сына, нравится ли ему принимать участие в съемках, получила утвердительный ответ от своего ребенка.
Напомним, Рудковская рассказывала, что ее сын принимает активное участие в самых разнообразных проектах. Гном Гномыч уже снялся в рекламе и успел добиться успеха в фигурном катании. По утверждениям Рудковской, сын уже в состоянии полностью себя финансово обеспечивать и уже заработал себе на безбедную жизнь.
Ранее "Рамблер" писал, что стала известна судьба "КВН".
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Сериалы , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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