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Названы лучшие сериалы года 

Даня Виттиг 11 часов назад
Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года. Автор рейтинга решил не включать в список документальные фильмы или шоу для детей и подростков, так как они достойны отдельного списка.

"Ход королевы"

Драма основана на одноименном романе 1983 года. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. С возрастом она начинает бороться не только с противниками, но и со своими пристрастиями, пытаясь при этом стать одной из лучших шахматисток в мире.
"Ход королевы" оказался фаворитом года как среди критиков, так и среди зрителей. Кроме того, он сохранял высокую популярность на протяжении всего года.

"Полуночное Евангелие"

Эта анимированная экзистенциальная комедия была создана Пендлтоном Уордом. Сюжет безумный: своего рода журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.
Этот симулятор позволяет главному герою создать гибрид журналистики и исследований, а также понять, что значит быть живым для различных существ.

"Неортодоксальная"

Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине. Ее муж приезжает, чтобы найти ее. Девушка должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться обратно к прежней жизни.

"Конь БоДжек"

Сериал рассказывает о том, как в какой-то момент пора заняться собой. Например, БоДжеку пришлось бороться со своим ужасным поведением и встать на путь личностного роста.
Шоу по-прежнему представляет собой анимационную комедию, но последние серии сочетают в себе красочную анимацию и "глупый каламбур" с поиском ответов на несколько самых важных вопросов жизни.

"Корона"

Эта биографическая драма посвящена личной жизни членов британской королевской семьи. Четвертый сезон повествует о королеве Елизавете II и периоде прихода к власти премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также о леди Диане Спенсер.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие сериалы смотреть в декабре.
Комментарии
Сериалы , Видео , Елизавета II , Маргарет Тэтчер
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