Российский режиссер снимет пилотный эпизод сериала для HBO 

Над пилотным выпуском сериала по мотивам известной компьютерной игры The Last of Us будет работать Кантемир Балагов , сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Его фильм «Дылда», мировая премьера которого состоялась в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, получил сразу две награды: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Кроме того, Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала работу Балагова лучшим фильмом года.

Балагов прокомментировал свое назначение на пост режиссера пилотного выпуска сериала в своем личном микроблоге:

Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!

Сценарий к сериалу напишет Крэйг Мейзин.