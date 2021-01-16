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Российский режиссер снимет пилотный эпизод сериала для HBO 

Александра Нечаева 5 часов назад
Над пилотным выпуском сериала по мотивам известной компьютерной игры The Last of Us будет работать Кантемир Балагов, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Его фильм «Дылда», мировая премьера которого состоялась в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, получил сразу две награды: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Кроме того, Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала работу Балагова лучшим фильмом года.
Балагов прокомментировал свое назначение на пост режиссера пилотного выпуска сериала в своем личном микроблоге:

Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!

Сценарий к сериалу напишет Крэйг Мейзин.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что «Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу.
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Сериалы , Видео , Кантемир Балагов , The Hollywood Reporter
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