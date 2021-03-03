Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году 

Если вы не знаете, чем занять свой досуг, отлично подойдет просмотр нового сериала. В этом году киноиндустрия планирует порадовать поклонников теми релизами, которые откладывались в 2020. Тем более, съемки многих проектов были приостановлены на время карантина.

За первые два месяца весны состоялось много громких сериальных премьер. Вы наверняка слышали про продолжение проектов "Дом с прислугой" и "Ради всего человечества". В списке есть и нашумевший фантастический триллер "В ее глазах", который вызывает либо восхищение, либо недоумение.

Смотрите видео и выбирайте те сериалы, которые придутся вам по душе.