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По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала

Даня Виттиг
3 часа назад
Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить еще два сериала по мотивам «Игра престолов». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала
Фото: кадр из сериалакадр из сериала
Один из проектов будет рассказывать о Золотой империи Йи Ти — далекой земле, расположенной у юго-восточных границ мира. Прообразом этого государства стал средневековый Китай.
Второй анимационный проект — «Блошиный конец» — повествует о трущобах Королевской Гавани. Однако насчет этого проекта точных данных пока нет
27 апреля стало известно о начале производства сериала «Дом дракона». События телешоу разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе
Сериалы,Игра престолов,Кейт Уинслет,The Hollywood Reporter,
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