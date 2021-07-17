По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить еще два сериала по мотивам «Игра престолов». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Один из проектов будет рассказывать о Золотой империи Йи Ти — далекой земле, расположенной у юго-восточных границ мира. Прообразом этого государства стал средневековый Китай.

Второй анимационный проект — «Блошиный конец» — повествует о трущобах Королевской Гавани. Однако насчет этого проекта точных данных пока нет