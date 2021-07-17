По мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить еще два сериала по мотивам «Игра престолов». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
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Один из проектов будет рассказывать о Золотой империи Йи Ти — далекой земле, расположенной у юго-восточных границ мира. Прообразом этого государства стал средневековый Китай.
Второй анимационный проект — «Блошиный конец» — повествует о трущобах Королевской Гавани. Однако насчет этого проекта точных данных пока нет
27 апреля стало известно о начале производства сериала «Дом дракона». События телешоу разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе