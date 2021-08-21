Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Стало известно, сколько получат актрисы за съемки в новом «Сексе в большом городе»

Кристина Уколова
54 минуты назад

Новый сезон сериала называется «И просто так». Его релиз намечен на осень. В проекте сыграют Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл отказалась вернуться в сериал. Вместо нее появится новая героиня, роль которой исполнит Николь Али Паркер.

Раскрыт гонорар актрис за съемки в новом «Сексе в большом городе»
Фото: Кадр из фильма «Секс в большом городе»Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Тем временем, по сообщению Variety.com, Паркер, Никсон и Дэвис получат примерно семьсот тысяч долларов за один эпизод. Всего же в сериале будет десять серий. Следовательно, каждая из актрис заработает около семи миллионов долларов. А вот гонорар Николь Али Паркер неизвестен. Не исключено, что он будет значительно меньше ее звездных коллег.

Ранее «Рамблер» рассказал, что почему Сальма Хайек сначала испугалась роли в "Вечных".

Сериалы,Секс в большом городе,Ким Кэтролл,Сара Паркер,Синтия Никсон,Сальма Хайек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители