Раскрыт гонорар актрис за съемки в новом «Сексе в большом городе»

Новый сезон сериала называется «И просто так». Его релиз намечен на осень. В проекте сыграют Сара Джессика Паркер , Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл отказалась вернуться в сериал. Вместо нее появится новая героиня, роль которой исполнит Николь Али Паркер.

Тем временем, по сообщению Variety.com, Паркер, Никсон и Дэвис получат примерно семьсот тысяч долларов за один эпизод. Всего же в сериале будет десять серий. Следовательно, каждая из актрис заработает около семи миллионов долларов. А вот гонорар Николь Али Паркер неизвестен. Не исключено, что он будет значительно меньше ее звездных коллег.