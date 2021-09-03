Netflix показал первые 15 минут "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые 15 минут из первой серии последнего сезона сериала "Бумажный дом".
Премьера состоялась 3 сентября. Поклонникам сериала стала доступна половина серий заключительного сезона – пять эпизодов. Вторую часть выпустят через два месяца – 3 декабря.
В последних эпизодах пятого сезона герои, ограбившие королевский монетный двор, проворачивают подобный трюк с Банком Испании.
"Бумажный дом" выходит на Netflix с 2017 года.
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