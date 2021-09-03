Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Netflix показал первые 15 минут "Бумажного дома" до премьеры

Мира Маркина
3 часа назад

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые 15 минут из первой серии последнего сезона сериала "Бумажный дом".

Netflix показал первые 15 минут "Бумажного дома"
Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом"Кадр из сериала "Бумажный дом"

Премьера состоялась 3 сентября. Поклонникам сериала стала доступна половина серий заключительного сезона – пять эпизодов. Вторую часть выпустят через два месяца – 3 декабря.

В последних эпизодах пятого сезона герои, ограбившие королевский монетный двор, проворачивают подобный трюк с Банком Испании.

"Бумажный дом" выходит на Netflix с 2017 года.

Ранее неизвестные слили в социальные сети трейлер нового "Человека-паука".

Сериалы,Netflix,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители