Netflix показал первые 15 минут "Бумажного дома"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые 15 минут из первой серии последнего сезона сериала "Бумажный дом".

Кадр из сериала "Бумажный дом"

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

Премьера состоялась 3 сентября. Поклонникам сериала стала доступна половина серий заключительного сезона – пять эпизодов. Вторую часть выпустят через два месяца – 3 декабря.