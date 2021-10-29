Вышел официальный трейлер второго сезона "Ведьмака"

Сериал основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. По сюжету, ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. И за плату он избавит желающих от любой нечисти — от болотных чудовищ до заколдованных принцесс.