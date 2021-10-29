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Вышел официальный трейлер второго сезона "Ведьмака"

Мария Иглина
3 часа назад

Стриминговая платформа Netflix представила официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик доступен на YouTube.

Сериал основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. По сюжету, ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. И за плату он избавит желающих от любой нечисти — от болотных чудовищ до заколдованных принцесс.

Главные роли в многосерийном проекте исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра, а шоураннером выступила Лорен Шмидт Хиссрич.

Известно, что премьера второго сезона сериала "Ведьмак" состоится уже 17 декабря.

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