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Васильев высказался об участии в продолжении сериала "Сваты"

Мария Кимакович
1 час назад

Анатолий Васильев в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал слухи о возвращении в популярный сериал.

Васильев высказался об участии в продолжении "Сватов"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Актер опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможном появлении его героя в седьмом сезоне "Сватов", а также объяснил, почему покинул сериал. По словам Васильева, причиной ухода из проекта стал сценарий: актеру перестал нравится "юмор, который прописывали сценаристы".

Высказался исполнитель роли Юрия Анатольевича также и относительно слухов о том, что между ним и коллегой по сериалу Федором Добронравовым случился конфликт, который якобы послужил одной из причин того, что Васильев отказался от работы в проекте.

Никакого конфликта с Федей у нас не было,

— заявил Васильев.

По словам актера, они с коллегой по сериалу прекрасно общаются и у них отличные взаимоотношения.

Также Васильев отметил, что не жалеет о своем уходе из "Сватов" и считает сериал давно перевернутой страницей в своей жизни.

Увы, в нашумевшем сериале Анатолия Васильева зрители все же не увидят, но смогут оценить его другие новые роли, а вот Алек Болдуин может совсем не вернуться в кино.

Сериалы,Федор Добронравов,Анатолий Васильев,Алек Болдуин,Комсомольская правда,
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