Васильев высказался об участии в продолжении "Сватов"

Анатолий Васильев в интервью "Комсомольской правде" прокомментировал слухи о возвращении в популярный сериал.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

Актер опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможном появлении его героя в седьмом сезоне "Сватов", а также объяснил, почему покинул сериал. По словам Васильева, причиной ухода из проекта стал сценарий: актеру перестал нравится "юмор, который прописывали сценаристы".

Высказался исполнитель роли Юрия Анатольевича также и относительно слухов о том, что между ним и коллегой по сериалу Федором Добронравовым случился конфликт, который якобы послужил одной из причин того, что Васильев отказался от работы в проекте.

Никакого конфликта с Федей у нас не было,

— заявил Васильев.

По словам актера, они с коллегой по сериалу прекрасно общаются и у них отличные взаимоотношения.

Также Васильев отметил, что не жалеет о своем уходе из "Сватов" и считает сериал давно перевернутой страницей в своей жизни.