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Опубликован трейлер продолжения «Секса в большом городе»

Мария Иглина
1 час назад

Создатели "Секса в большом городе" опубликовали первый трейлер продолжения сериала. Видео появилось на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.

К своим ролям вернулись три из четырех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). В ролике также можно увидеть Мистера Бига в исполнении Криса Нота и многих других.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава",

— произносит голос за кадром.

Премьера проекта "И просто так" запланирована на девятое декабря.

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Сериалы,Видео,Секс в большом городе,Крис Нота,Сара Паркер,Синтия Никсон,
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