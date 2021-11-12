Опубликован трейлер продолжения «Секса в большом городе»

Создатели "Секса в большом городе" опубликовали первый трейлер продолжения сериала. Видео появилось на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.

К своим ролям вернулись три из четырех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). В ролике также можно увидеть Мистера Бига в исполнении Криса Нота и многих других.

"Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава",

— произносит голос за кадром.

Премьера проекта "И просто так" запланирована на девятое декабря.