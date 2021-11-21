Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Мультипликационная киностудия «Союзмультфильм» выпустила первый трейлер предстоящего перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди!». Видеоролик уже доступен на канале в YouTube.

В ролике можно заметить, что персонажи заметно изменились внешне, а к привычному набору героев добавили новых. Среди них хакер Ежик, «фитоняшка» Косуля, Барск.

Киностудия начала работу над проектом в прошлом году. Создатели отмечают, что оставят основу оригинального мультсериала и персонажи по-прежнему почти не будут вести диалоги.

Новые эпизоды обновленного мультсериала выйдут в конце декабря.