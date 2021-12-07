В США признали искажение фактов о советской шахматистке в сериале

Продюсер и автор сценария популярного мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк признал в суде, что некоторые факты о советской шахматистке грузинского происхождения Ноне Гаприндашвили в шоу были преднамеренно изменены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Гаприндашвили Майя Мцариашвили.

«Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала Скотта Фрэнка, который был привлечен Netflix для укрепления своих позиций [в суде]. Он был вынужден подтвердить определенные обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть ее профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство преднамеренно было изменено», — рассказала Мцариашвили, отметив, что шоураннеры намеренно упомянули Гаприндашвили как "русскую" шахматистку, несмотря на ее советское происхождение.

Напомним, пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск на стриминг-платформу Netflix, требуя пять миллионов долларов из-за ошибки в шоу. В частности, в одном из эпизодов сериала указано, что Гаприндашвили не играла с мужчинами, но на самом деле ее соперниками в разное время было 59 мужчин, в числе которых было десять гроссмейстеров. Кроме того, ее назвали представительницей России, а не Грузии.