В США признали искажение фактов о советской шахматистке в сериале

Продюсер и автор сценария популярного мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк признал в суде, что некоторые факты о советской шахматистке грузинского происхождения Ноне Гаприндашвили в шоу были преднамеренно изменены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Гаприндашвили Майя Мцариашвили.
«Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала Скотта Фрэнка, который был привлечен Netflix для укрепления своих позиций [в суде]. Он был вынужден подтвердить определенные обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть ее профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство преднамеренно было изменено», — рассказала Мцариашвили, отметив, что шоураннеры намеренно упомянули Гаприндашвили как "русскую" шахматистку, несмотря на ее советское происхождение.
Мцариашвили объяснила, что компания Netflix попросила суд прекратить тяжбу, но просьба удовлетворена не была. Следующее слушание пройдет 24 января 2022 года.
Напомним, пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск на стриминг-платформу Netflix, требуя пять миллионов долларов из-за ошибки в шоу. В частности, в одном из эпизодов сериала указано, что Гаприндашвили не играла с мужчинами, но на самом деле ее соперниками в разное время было 59 мужчин, в числе которых было десять гроссмейстеров. Кроме того, ее назвали представительницей России, а не Грузии.
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