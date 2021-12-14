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1 час назад

Сиквел «Секса в большом городе» показал рекордные просмотры

Сиквел культового сериала «Секс в большом городе» показал рекордные просмотры на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщили западные СМИ.

Сиквел «Секса в большом городе» показал рекордные просмотры
Фото: Кадр из сериала "И просто так"Кадр из сериала "И просто так"

В частности, 9 декабря продолжение популярного сериала заняло первое место по просмотрам на сервисе, и показало лучший старт. Премьера, как пояснили в HBO Max, усилила интерес и к оригинальному сериалу, который “подлетел” на 11-е место в рейтинге сервиса.

Сиквел под названием «И просто так» (And Just Like That) состоялась 9 декабря. Многих расстроило то, что Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, в продолжении шоу не появится.

Причем авторы сериала убрали персонажа из-за ее конфликта с Сарой Джессикой Паркер, исполняющей главную роль в шоу.

Ранее мы писали о продолжении сериала поподробнее. Интересно, что продюсеры неплохо постарались перед выходом сериала и навели много шума вокруг предстоящей премьеры. Так, они специально снимали фейковые сцены шоу, которые потом «случайно» попадали в Сеть, таким образом создавая спойлеры и слухи о сюжете. Кадры быстро разлетались по интернету и становились одними из главных предметов для обсуждения перед премьерой.

Сериалы,Секс в большом городе,Ким Кэтролл,Сара Паркер,
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