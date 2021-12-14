Сиквел «Секса в большом городе» показал рекордные просмотры

Сиквел культового сериала «Секс в большом городе» показал рекордные просмотры на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщили западные СМИ.

Фото: Кадр из сериала "И просто так" Кадр из сериала "И просто так"

В частности, 9 декабря продолжение популярного сериала заняло первое место по просмотрам на сервисе, и показало лучший старт. Премьера, как пояснили в HBO Max, усилила интерес и к оригинальному сериалу, который “подлетел” на 11-е место в рейтинге сервиса.

Сиквел под названием «И просто так» (And Just Like That) состоялась 9 декабря. Многих расстроило то, что Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, в продолжении шоу не появится.

Причем авторы сериала убрали персонажа из-за ее конфликта с Сарой Джессикой Паркер, исполняющей главную роль в шоу.