Названы лучшие российские сериалы 2021 года

Критики выбрали лучшие российские сериалы 2021 года. Об этом сообщает портал Кино-Театр.Ру.
В опросе приняли участие 20 независимых экспертов. Самым главным сериалом года, по их мнению, стали «Вампиры средней полосы». Проект набрал в два раза больше баллов, чем «Хрустальный», занявший второе место.
На третьем месте оказался сериал «Вертинский», а на четвертом — «Большая секунда». Последний набрал равное количество баллов с пятым по популярности среди критиков проектом «Вне себя». Однако предпочтение отдали «Большой секунде», так как один из критиков назвал этот сериал лучшим в 2021 году.
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