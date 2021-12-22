Названы лучшие российские сериалы 2021 года

В опросе приняли участие 20 независимых экспертов. Самым главным сериалом года, по их мнению, стали «Вампиры средней полосы». Проект набрал в два раза больше баллов, чем «Хрустальный», занявший второе место.

На третьем месте оказался сериал «Вертинский», а на четвертом — «Большая секунда». Последний набрал равное количество баллов с пятым по популярности среди критиков проектом «Вне себя». Однако предпочтение отдали «Большой секунде», так как один из критиков назвал этот сериал лучшим в 2021 году.