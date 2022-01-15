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1 час назад

Раскрыто, чем "Санта-Барбара" покорила россиян

Долгоиграющий американский сериал "Санта-Барбара" был очень популярен в России. Как так вышло, рассказала актриса дубляжа Александра Кожевникова.

Раскрыто, чем "Санта-Барбара" покорила россиян
Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара"Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Девяностые годы в России немыслимы без "Санта-Барбары". Сериал смотрели практически все от мала до велика, а его название стало в какой-то момент использоваться для обозначения запутанных семейных ситуаций. "Да у них там санта-барбара" — и сразу всем понятно, что так просто не разобраться.

"Феномен "Санта-Барбары" в том, что он стал первым таким большим сериалом — с несколькими сюжетными линиями, с хорошим языком, так как авторы, Добсоны, любили Шекспира", — поделилась мнением с URA.RU актриса Александра Кожевникова, которая дублировала в сериале нескольких героинь.

Также актриса предположила, что зрителям нравилось рассматривать ннаряды героев сериала, многие даже зарисовывали фасоны. Кроме того, в сериале впервые звучали песни популярных групп.

"Пляжи, красота, при этом такие же тяжелые проблемы", — обратила внимание на контраст Кожевникова.

Актриса рассказала, что работа над сериалом заняла десять лет, хотя в начале это было сложно предположить.

Ранее актриса из "Гарри Поттера" объяснила отсутствие Роулинг в спецэпизоде.

Сериалы,Феномен,Гарри Поттер,
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