Раскрыто, чем "Санта-Барбара" покорила россиян

Долгоиграющий американский сериал "Санта-Барбара" был очень популярен в России. Как так вышло, рассказала актриса дубляжа Александра Кожевникова.

Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара" Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Девяностые годы в России немыслимы без "Санта-Барбары". Сериал смотрели практически все от мала до велика, а его название стало в какой-то момент использоваться для обозначения запутанных семейных ситуаций. "Да у них там санта-барбара" — и сразу всем понятно, что так просто не разобраться.

"Феномен "Санта-Барбары" в том, что он стал первым таким большим сериалом — с несколькими сюжетными линиями, с хорошим языком, так как авторы, Добсоны, любили Шекспира", — поделилась мнением с URA.RU актриса Александра Кожевникова, которая дублировала в сериале нескольких героинь.

Также актриса предположила, что зрителям нравилось рассматривать ннаряды героев сериала, многие даже зарисовывали фасоны. Кроме того, в сериале впервые звучали песни популярных групп.

"Пляжи, красота, при этом такие же тяжелые проблемы", — обратила внимание на контраст Кожевникова.