Суд принял иск Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы»

Американский суд принял иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили к Netflix и сериалу "Ход королевы". Об этом сообщает Deadline.
Гаприндашвили потребовала пять миллионов долларов компенсации за клевету. В последнем эпизоде проекта упоминается Нона Гаприндашвили, ее назвали русской, а также заявили, что она ни разу не играла в шахматы с мужчинами. Хотя, на деле, к 1968 году Нона успела сыграть с 59 мужчинами-шахматистами.
"Тот факт, что сериал — это вымышленное произведение, не освобождает Netflix от ответственности за клевету",
— постановление окружного судьи Вирджинии Филлипс.
Вскоре состоится судебное разбирательство со стриминговым сервисом.
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