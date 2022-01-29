Суд принял иск Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы»

Гаприндашвили потребовала пять миллионов долларов компенсации за клевету. В последнем эпизоде проекта упоминается Нона Гаприндашвили, ее назвали русской, а также заявили, что она ни разу не играла в шахматы с мужчинами. Хотя, на деле, к 1968 году Нона успела сыграть с 59 мужчинами-шахматистами.