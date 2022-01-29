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2 часа назад

Суд принял иск Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы»

Американский суд принял иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили к Netflix и сериалу "Ход королевы". Об этом сообщает Deadline.

Суд принял иск Гаприндашвили к Netflix и сериалу «Ход королевы»
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"Кадр из сериала "Ход королевы"

Гаприндашвили потребовала пять миллионов долларов компенсации за клевету. В последнем эпизоде проекта упоминается Нона Гаприндашвили, ее назвали русской, а также заявили, что она ни разу не играла в шахматы с мужчинами. Хотя, на деле, к 1968 году Нона успела сыграть с 59 мужчинами-шахматистами.

"Тот факт, что сериал — это вымышленное произведение, не освобождает Netflix от ответственности за клевету",

— постановление окружного судьи Вирджинии Филлипс.

Вскоре состоится судебное разбирательство со стриминговым сервисом.

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