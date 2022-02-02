Дронов высказался о продолжении «Ворониных»

Актер Георгий Дронов прокомментировал слухи о возобновлении съемок сериала «Воронины». По его мнению, после смерти Клюева снимать продолжение бессмысленно. Об этом сообщает Газета.ру.

Фото: Кадр из сериала "Воронины" Кадр из сериала "Воронины"

Дронов уверен, что Клюев, который ушел из жизни в конце съемок, был центром притяжения сериала, поэтому без него снимать продолжение не нужно.

«Точно нет, потому что в конце съемок произошло трагическое событие — ушел из жизни Борис Владимирович Клюев. Он был центром притяжения сериала. Он ушел, и восстанавливать семью без него не имеет смысла, она потеряет обаяние. Как в свое время потерял обаяние ситком "Папины дочки" с уходом Андрея Леонова», — заявил актер в ответ на вопрос о продолжении.

Звезда сериала также заявил, что скорее негативно относится к ремейка советских фильмов. Он отметил, что смотрел некоторые из них, но они не произвели на него особого впечатления.

Продолжения известного сериала «Саша + Маша» тоже ждать не стоит. Дронов уверен, что того формата, который был в оригинальном сценарии, достичь н получится. По сюжету, у героев должна быть совсем другая история с семьей и детьми.