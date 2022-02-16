Синтию Никсон возмутила критика «И просто так»

Американская актриса Синтия Никсон в интервью журналу Vogue рассказала о чувствах, которые вызвали у нее негативные комментарии в сторону сериала «И просто так» (сиквела «Секса в большом городе»).
Фанаты актрисы остались недовольны тем, что Миранда Хоббс, сыгранная Синтией Никсон, потеряла лицо и перестала быть сдержанной и уравновешенной, как и в оригинальном проекте. Актриса не согласилась с мнением аудитории.
«Во-первых, я думаю, что Миранда смелая, она бросается вперед. Она не знает, куда именно идет, но знает, что ей нужно двигаться. И я считаю, что она всегда была такой. Миранда очень умна и упорна, но она никогда не была уравновешенной», — объяснила свою позицию Никсон.
Премьера сиквела под названием «И просто так» (And Just Like That) состоялась 9 декабря. Многих расстроило то, что Ким Кэтролл, исполнившая роль одного из ключевых персонажей Саманты, в продолжении шоу не появилась. Тем не менее, шоу показало рекордные просмотры, о чем «Рамблер» писал ранее.