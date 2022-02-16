Синтию Никсон возмутила критика «И просто так»

«Во-первых, я думаю, что Миранда смелая, она бросается вперед. Она не знает, куда именно идет, но знает, что ей нужно двигаться. И я считаю, что она всегда была такой. Миранда очень умна и упорна, но она никогда не была уравновешенной», — объяснила свою позицию Никсон.