Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
7 часов назад

Кадр дня: что Киркоров делал в сериале "Сваты" и при чем тут Зеленский

Диана Товсепова

Украинский сериал "Сваты" уже не один год пользуется особой популярностью у русскоязычного зрителя. Однако не все знают, что помимо в сериале однажды появился король поп-сцены Филипп Киркоров.

Кадр дня: что Киркоров делал в сериале "Сваты" и при чем тут Зеленский
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Оказалось, эпатажный российский певец появился в четвертом сезоне украинского сериала в 2010 году. И оказался он в кадре не просто так, а по приглашению нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Своему близкому другу Киркоров просто не смог отказать.

«Принять участие в «Сватах – 4» мне предложил Владимир Зеленский. Мы дружим с ним уже давно, и я доверяю авторитету и вкусу Володи.

Тем более, бренд «Студии Квартал-95» – это залог качества. Я знал, что приеду на площадку, и здесь все будет на высшем уровне. Кроме того, я смотрел «Сваты» и должен признаться, что стал поклонником этого сериала», — говорит певец.

Причем сыграл Филипп Бедросович самого себя, а для персонажей сериала встреча с такой звездой стала шоком. Киркоров был настолько увлечен съемочным процессом, что даже предлагал режиссеру Андрею Яковлеву какие-то свои идеи. Поле съемок последнего дубля артист попросил еще один "на Оскара". В итоге этот дубль стал самым удачным.

Актеры также вспоминали, что при съемках сцены, где актерам надо было несколько минут смотреть в одну точку с каменными лицами, Киркоров начал корчить им рожицы. В итоге актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и Людмила Артемьева еле сдерживали смех.

Ранее мы писали о том, как змеи испортили фильм Стивена Спилберга.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители