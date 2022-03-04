Как сейчас выглядят актеры из «Моей прекрасной няни»: видео

Пользовательница TikTok @helenlexx поделилась роликом, в котором показала, как изменились актеры из сериала «Моя прекрасная няня». Первый сезон сериала вышел в 18 лет назад — в 2004 году.
В комментариях пользователи отметили, как быстро летит время.
«Я что, настолько стара, что прошло уже столько лет».
«Прошло 17 лет? Где я была все это время?».
«Посмотрел и стало странно! Если сейчас тебе, к примеру, 30, то примерно так же быстро будет 50, 60... Как быстро летит время, до 25 я этого не замечал»
«Это единственный сериал который я хочу пересмотреть снова».
«Капец, я думала им сейчас по 30 и по 40 лет. Время летит, мы взрослеем».
Сериал «Моя прекрасная няня» — адаптация американского ситкома «Няня», который выходил на телеэкранах США с 1993 по 1999 год. Российская адаптация стартовала в 2004 году. Всего вышло 7 сезонов. В главных ролях снялись Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Борис Смолкин, Ольга Прокофьева.
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