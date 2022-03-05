Зарубежная актриса и модель Агнес Бьерн сыграла в сериале монстра.

В первой серии второго сезона сериала "Ведьмак" она предстала в образе бруксы Вереены. Во вселенной "Ведьмака" бруксы технически являются вампирами. Они предстают как в человеческом облике, так и в монструозном обличье, нещадно бросаясь на свою жертву и впиваясь острыми зубами. Бруксы разумны, могут общаться как на человеческом языке, так и на языке вампиров, обладают телепатией.

В отличие от классических вампиров, брукса не боится солнечного света.

По сюжету романов Анджея Сапковского, по мотивам которого и был снят сериал, Вереену подкармливал своей кровью ее любимый Нивеллен. Помимо этого, она охотилась на крестьян из ближайших сел и проезжающих мимо купцов.

Для того, чтобы как можно точнее передать характер Вереены, с ней работали гримеры. Профессионалы смогли прекрасно показать, как выглядит существо, сочетающее в себе звериные и человеческие повадки. Как гриммировали Агнес Бьерн - смотрите в видео, опубликованном в Instagram-профиле Netflix.