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3 часа назад

Кадр дня: как актеры «Улиц разбитых фонарей» вытащили признание у реального преступника

Один из культовых сериалов конца 90-х годов — "Улицы разбитых фонарей". Первые восемь серий проекта были сняты для телеканала РТР в 1995 году, затем сериал был выкуплен каналом ТНТ, а позже стал транслироваться на ОРТ. Успех сериала в стране был грандиозным.

Кадр дня: как актеры «Улиц разбитых фонарей» вытащили признание у преступника
Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

При этом за годы съемок сериала происходило немало интересного. Однажды актеры даже поучаствовали в поимке настоящего преступника.

Так, актеры Михаил Трухин (Волков) и Алексей Нилов (Ларин) вытащили признание из настоящего преступника.

Произошло это в одном из питерских УВД, куда отправилась съемочная группа сериала, чтобы посмотреть на реальное ножевое ранение. Попали они на допрос подозреваемого, который отказывался признавать свою вину.

Актеры культового сериала решили напрямую поучаствовать в процессе и попросили следователей выйти из кабинета. Вспоминая свои рои, они стали общаться с нарушителем. Трухин играл роль агрессивного дознавателя, а Нилов вел себя мягко. Необычная манера ведения допроса преступника напугала. Кроме того, ему казалось, что он где-то уже видел этих "следователей", поэтому он очень быстро дал признательные показания.

Ранее мы рассказывали о том, как сериал "блуждал" по каналам российского ТВ.

Сериалы,Алексей Нилов,Михаил Трухин,Первый канал,
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