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58 минут назад

Видео: как выглядят актеры, озвучившие «Смешариков»

Дарья Амосова

Пользователь TikTok @mat.jake поделился роликом с актерами озвучивания популярного российского мультсериала «Смешарики». Ролик набрал 5,2 млн просмотров и 512 тысяч лайков.

Актеры, озвучившие героев

  • Антон Виноградов — Крош. Также актер озвучил массу эпизодический ролей, например, рассказчика и Черного Ловеласа;
  • Владимир Постников — Ежик;
  • Вадим Бочанов — Бараш;
  • Светлана Письмиченко — Нюша;
  • Михаил Черняк — Копатыч, Лосяш, Пин и эпизодические роли;
  • Сергей Мардарь — Кар-Карыч, Совунья и эпизодические роли.

Комментаторов удивило, что Совунью озвучивает не женщина, а актер Михаил Черняк.

«Нет, ну Совунья удивила»,

«Совунья с подвохом»,

«Какова была ваша реакция когда вы впервые увидели человека, который озвучивает Совунью?».

Кадр из фильма «Мельник»

Многие вспомнили, что голос Черняка звучал в другом популярном мульсериале — «Лунтик».

«Мне кажется тот кто озвучивал Пина, он был рассказчиком в „Лунтике“»;

«Черняк и начало в „Лунтике“ озвучивает, походу „а что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем“».

В комментариях подметили и совсем неожиданный кроссовер:

«Светлана Письмиченко — это девушка Данилы Багрова из первого фильма „Брат“. Вагоновожатая».

Кадр из фильма «Брат»

И, конечно, подписчики оставили много благодарностей.

«„Смешарики“ — лучший мультфильм в мире!»;

«Легенды. Только у нас могут подобрать такие прекрасные таланты на долгие годы существования „Смешариков“»;

«Они подарили мне детство»,

«Такие уютные и родные».

Ранее «Рамблер» показывал, что случилось со звездами «Универа».

Сериалы,Видео,Брат,Смешарики,Светлана Письмиченко,Данила Багров,Антон Виноградов,Михаил Черняк,
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