Видео: как выглядят актеры, озвучившие «Смешариков»

Пользователь TikTok @mat.jake поделился роликом с актерами озвучивания популярного российского мультсериала «Смешарики». Ролик набрал 5,2 млн просмотров и 512 тысяч лайков.
Актеры, озвучившие героев
Комментаторов удивило, что Совунью озвучивает не женщина, а актер Михаил Черняк.
«Нет, ну Совунья удивила»,
«Совунья с подвохом»,
«Какова была ваша реакция когда вы впервые увидели человека, который озвучивает Совунью?».
Многие вспомнили, что голос Черняка звучал в другом популярном мульсериале — «Лунтик».
«Мне кажется тот кто озвучивал Пина, он был рассказчиком в „Лунтике“»;
«Черняк и начало в „Лунтике“ озвучивает, походу „а что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем“».
В комментариях подметили и совсем неожиданный кроссовер:
«Светлана Письмиченко — это девушка Данилы Багрова из первого фильма „Брат“. Вагоновожатая».
И, конечно, подписчики оставили много благодарностей.
«„Смешарики“ — лучший мультфильм в мире!»;
«Легенды. Только у нас могут подобрать такие прекрасные таланты на долгие годы существования „Смешариков“»;
«Они подарили мне детство»,
«Такие уютные и родные».
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