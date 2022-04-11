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22 минуты назад

Сценарист «Шерлока» заявил о готовности к съемкам нового сезона

Мира Маркина

Стивен Моффат, сценарист популярного британского сериала «Шерлок», высказался о возможном продолжении шоу.

Сценарист «Шерлока» высказался о возможном продолжении шоу
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"Кадр из сериала "Шерлок"

Стивен сообщил, что готов приступить к написанию сценария в ближайшее время. Но окончательное решение о том, будет ли у «Шерлока» продолжение, зависит от исполнителей главных ролей. Сценарист выразил сомнение, что Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман готовы продолжить работу над сериалом.

«Но если кто-то думает, что я мешаю процессу, то с уверенностью могу сказать, что я начал бы писать сценарий завтра, если бы все остальные подключились к процессу», — подчеркнул Стивен Моффат.

Напомним, последний сезон нашумевшего сериала о приключениях детектива Шерлока Холмса в 2017 году.

Ранее мы рассказывали, почему постер нового фильма с Бенедиктом Камбербэтчем изменили в одной стране.

Сериалы,Бенедикт Камбербэтч,Шерлок Холмс,Мартин Фриман,Стивен Моффат,
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