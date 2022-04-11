Сценарист «Шерлока» высказался о возможном продолжении шоу

Стивен сообщил, что готов приступить к написанию сценария в ближайшее время. Но окончательное решение о том, будет ли у «Шерлока» продолжение, зависит от исполнителей главных ролей. Сценарист выразил сомнение, что Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман готовы продолжить работу над сериалом.