Сценарист «Шерлока» высказался о возможном продолжении шоу

Стивен Моффат, сценарист популярного британского сериала «Шерлок», высказался о возможном продолжении шоу.
Стивен сообщил, что готов приступить к написанию сценария в ближайшее время. Но окончательное решение о том, будет ли у «Шерлока» продолжение, зависит от исполнителей главных ролей. Сценарист выразил сомнение, что Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман готовы продолжить работу над сериалом.
«Но если кто-то думает, что я мешаю процессу, то с уверенностью могу сказать, что я начал бы писать сценарий завтра, если бы все остальные подключились к процессу», — подчеркнул Стивен Моффат.
Напомним, последний сезон нашумевшего сериала о приключениях детектива Шерлока Холмса в 2017 году.
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