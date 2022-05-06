Звезда «Секса в большом городе» высказалась о продолжении проекта

Британская и канадская актриса Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту в сериале «Секс в большом городе», объяснила свое отсутствие в продолжении проекта. Об этом сообщает Spletnik.ru.

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«Вы можете представить себе, что возвращаетесь к работе, которую делали 25 лет назад? Все должно расти, иначе оно умирает. Когда сериал закончился, я подумала, что это умно. Мы не повторяемся», — рассказала актриса.

Также Кэттролл отметила, что даже не получала приглашения поучаствовать в съёмках продолжения сериала.

По сюжету, Саманта уехала работать в Лондон и напоминает о себе лишь тогда, когда героини читают от нее сообщения.

Напомним, что показ «Секса в большом городе» осуществлялся на канале HBO с 1998 по 2004 год. Главные роли в сериале исполнили Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.