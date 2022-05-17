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1 час назад

Netflix готовит новый сезон «Черного зеркала»

Мира Маркина

Стриминговый гигант Netflix договорился с компанией Endemol Shine, которая владела правами на «Черное зеркало», и теперь запускает производство нового, шестого по счету сезона культового сериала. Новость об этом сообщает издание Variety.

Netflix готовит новый сезон «Черного зеркала»
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"Кадр из сериала "Черное зеркало"

Пока не известно, какие сюжеты лягут в основу сценария. Есть информация о том, что в будущем сезоне эпизодов станет больше, а бюджет каждого будет увеличен. То есть, Netflix вновь идет по пути масштабирования успешных проектов. Вероятно, новое «Черное зеркало» сможет сравняться с суперхитом Netflix «Очень странные дела».

Дата выхода первой серии пока не определена.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какой российский актер может в обозримом будущем стать звездой Netflix.

Сериалы,Netflix,
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