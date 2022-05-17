Netflix готовит новый сезон «Черного зеркала»

Стриминговый гигант Netflix договорился с компанией Endemol Shine, которая владела правами на «Черное зеркало», и теперь запускает производство нового, шестого по счету сезона культового сериала. Новость об этом сообщает издание Variety.

Пока не известно, какие сюжеты лягут в основу сценария. Есть информация о том, что в будущем сезоне эпизодов станет больше, а бюджет каждого будет увеличен. То есть, Netflix вновь идет по пути масштабирования успешных проектов. Вероятно, новое «Черное зеркало» сможет сравняться с суперхитом Netflix «Очень странные дела».