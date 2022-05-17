Создатели «Доктора Кто» анонсировали возвращение Теннанта

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт появятся в новом сезоне научно-фантастического сериала «Доктор Кто», сообщает издание Deadline со ссылкой на Рассела Т. Дэвиса. Он вернулся в проект в качестве шоураннера после многолетнего перерыва.
Дэвид Теннант играл роль Доктора в течение пяти лет (2005-2010), а Кэтрин Тейт – его спутницы Донны Ноубл. Однако создатели шоу не торопятся раскрывать детали появления этой звездной пары в новом сезоне. Известно, что сцены с их участием будут транслироваться в следующем году, когда сериалу исполнится 60 лет.
«Это выглядит невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем старого Доктора вместе с замечательной Донной, что, черт возьми, происходит? Возможно, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или воспоминание. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что это будет зрелищно, поскольку две наши величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни», – рассказал Рассел Дэвис.
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