Создатели «Доктора Кто» анонсировали возвращение Теннанта

«Это выглядит невозможным — сначала мы объявляем нового Доктора, а затем старого Доктора вместе с замечательной Донной, что, черт возьми, происходит? Возможно, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или воспоминание. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что это будет зрелищно, поскольку две наши величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни», – рассказал Рассел Дэвис.