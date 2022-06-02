«Ужас страшный, кошмар»: режиссер высказалась о Бузовой и Милохине

«Слава их Богу их нет и не будет. Ужас страшный, кошмар, катастрофа. Никогда в жизни этих людей не будет! Люди не то, чтобы без образования, это не имеет значения. Их популярность ничем не обусловлена. Ни в коем случае. Для меня это катастрофа, так же как Бузова на сцене театра МХАТ. Мне кажется, вообще это не нужно обсуждать. Чем больше обсуждаем, тем больше популяризируем», — заявила Краснова.