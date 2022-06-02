«Ужас страшный, кошмар»: режиссер высказалась о Бузовой и Милохине

Режиссер сериала «Склифосовский» Юлия Краснова высказала своем мнение об Ольге Бузовой и Дане Милохине в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Для поднятия рейтингов в фильмы и сериалы часто приглашают знаменитостей. По словам кинематографиста, несмотря на популярность Бузовой и Милохина, она бы никогда не позвала их в своей проект.
«Слава их Богу их нет и не будет. Ужас страшный, кошмар, катастрофа. Никогда в жизни этих людей не будет! Люди не то, чтобы без образования, это не имеет значения. Их популярность ничем не обусловлена. Ни в коем случае. Для меня это катастрофа, так же как Бузова на сцене театра МХАТ. Мне кажется, вообще это не нужно обсуждать. Чем больше обсуждаем, тем больше популяризируем», — заявила Краснова.
Она заявила, что "дальше хайпа у них ничего нет", и людям когда-нибудь это надоест:
«Это ноль, мыльный пузырь, который лопнет сам. Мы не должны быть против него. Мы должны делать нормально свое и тогда со временем все встанет на свои рельсы».
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